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    Затворник-математик Перельман недавно похоронил мать и снова выходит на пробежки

    Фото: 360.ru

    Гениальный российский ученый-математик Григорий Перельман, уже более 20 лет живущий затворником в Санкт-Петербурге, в октябре похоронил мать, которая влюбила его в науку и классическую музыку. Об этом сообщило издание Kp.ru.

    Мать Перельмана — 87-летняя Любовь Штейнгольц — скончалась в октябре, ученый самостоятельно занимался похоронами и держался довольно стойко. Мать была одним из немногих людей, с кем общался математик-затворник.

    С изданием поговорили старшие по дому.

    «Понятно, что он тяжело переживал утрату. Но старается не падать духом. Снова выходит на пробежки. От голода не умирает, ходит в магазин и закупается впрок», — рассказали изданию.

    Соседи пообещали поддержать ученого, если ему потребуется помощь. В издании сообщили, что у Перельмана накопился долг за коммуналку, но УК не подавала на него в суд.

    Перельман стал широко известен, когда в 2000-х годах доказал гипотезу Пуанкаре — одну из семи «задач тысячелетия», а потом отказался от награды в миллион долларов. Вместо славы и денег математик выбрал уединение и аскезу.

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