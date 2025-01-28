«Засунул каждому в рот». Кто из российских звезд стал жертвой педофилов
Некоторые звезды российского шоу-бизнеса решились рассказать о насилии, которое пережили в детстве. Среди жертв педофилов оказались Лена Катина, Стас Костюшкин и Манижа.
Солистка группы «Тату» Лена Катина несколько лет назад впервые публично рассказала о том, что в 11-летнем возрасте стала жертвой педофила. Насильник выследил ее в подъезде родного дома в Москве, когда она шла из школы.
«Я заходила в подъезд вызвала лифт. Вдруг в этот лифт влетает мужчина. Он ко мне поворачивается, говорит: „Будешь орать — будет плохо“», — вспоминала певица.
Потом незнакомец вывел ее на лестничную площадку, поставил на колени и заставил снять штаны. Он попытался принудить школьницу к оральному сексу, постоянно спрашивая, приятно ли ей. Девочка уговорила преступника этого не делать. Тогда он заставил девочку удовлетворять его рукой.
Катя рассказала о произошедшем маме и они поехали в отдел милиции, но преступника так и не нашли.
Певец Стас Костюшкин в 2020 году рассказал в интервью журналистке Алене Блин, что в восьмилетнем возрасте подвергся насилию. Это произошло, когда экс-солист группы «Чай вдвоем» будучи ребенком с друзьями гулял на территории заброшенного завода пластполимеров в Петербурге. Мужчина нашел мальчишек на территории завода и заставил их лечь в ряд.
«Он положил нас всех: „Каждый открыл рот!“ Он достал член, засунул каждому в рот. Я еще говорил: „Зачем вы это делаете?“ А я не понимаю вообще, что это, зачем это происходит», — поделился воспоминаниями Костюшкин.
Исполнитель на всю жизнь запомнил запах табака, который исходил из кармана преступника. После случившегося ребята договорились никому об этом не рассказывать.
Представительница России на Евровидении-2021 Манижа в интервью Алене Блин рассказывала, что стала жертвой насилия, когда ей было 15 лет. В тот день она ехала на учебу в метро и почувствовала, что к ней стали прикасаться.
«В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. В первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать», —добавила Манижа.
Подобная ситуация повторилась дважды. Во второй раз певица тоже не смогла дать отпор, но в третий раз девушка уже нашла в себе силы оттолкнуть незнакомца.