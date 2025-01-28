«Засунул каждому в рот». Кто из российских звезд стал жертвой педофилов

Солистка группы «Тату» Лена Катина несколько лет назад впервые публично рассказала о том, что в 11-летнем возрасте стала жертвой педофила. Насильник выследил ее в подъезде родного дома в Москве, когда она шла из школы.

«Я заходила в подъезд вызвала лифт. Вдруг в этот лифт влетает мужчина. Он ко мне поворачивается, говорит: „Будешь орать — будет плохо“», — вспоминала певица.

Потом незнакомец вывел ее на лестничную площадку, поставил на колени и заставил снять штаны. Он попытался принудить школьницу к оральному сексу, постоянно спрашивая, приятно ли ей. Девочка уговорила преступника этого не делать. Тогда он заставил девочку удовлетворять его рукой.