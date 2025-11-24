Заслуженный тренер России Гаджиев назвал Никиту Симоняна символом преданности футболу

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в беседе со «Звездой» отметил значимость Никиты Симоняна для мира футбола. Он подчеркнул, что Симонян принадлежал к числу великих игроков, которые добивались значительных успехов на международной арене.

Гаджиев отметил: «Это, безусловно, целая эпоха, которая начиналась в те годы, когда советский футбол был на самых передовых позициях».

Симонян был не только талантливым футболистом, но и успешным тренером, а также опытным управленцем в сложные для страны времена. Его умение находить общий язык с разными людьми и преданность делу вызывали уважение среди коллег.

Прославленный советский и российский футболист и тренер, первый вице-президент РФС Никита Симонян ушел из жизни на 100-м году.