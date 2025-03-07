Выпускница «Фабрики звезд» Терлеева рассказала о своей любви к джазу

Певица Лена Терлеева была одной из тех, кто в юности пристально следил за музыкальными конкурсами. Она стремилась к участию в них и в итоге попробовала свои силы в программе «Утренняя звезда». Жюри высоко оценило талант девочки с необычным голосом и присудило ей первое место. Куда пропала артистка после известного музыкального шоу «Фабрика звезд — 2», рассказала «Жизнь» .

После «Фабрики» Лена решила, что ее карьера закончилась. Она называла этот период трудным.

«Это был очень сложный период в моей жизни. Спустя год-полтора после проекта, когда закончились гастрольные туры фабрикантов, началось затишье. Я уже решила, что моя карьера в шоу–бизнесе закончилась», — сказала певица.

Сейчас Терлеева, помимо исполнения популярной музыки, активно занимается джазом. Она сотрудничает с саксофонистами и джазовыми коллективами, выступая на сцене Московского международного Дома музыки. Однако мало кому известно, что в 2005 году Терлеева принимала участие в российском отборе на конкурс «Евровидение» вместе с другим участником проекта «Фабрика звезд» — Джемом.