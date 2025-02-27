Врач Звонков назвал отторжение печени возможной причиной смерти актрисы Трахтенберг

Терапевт Андрей Звонков прокомментировал внезапную кончину актрисы Мишель Трахтенберг. Пересадка печени — это серьезное испытание для организма, отметил эксперт в беседе с Life .

По его словам, данная операция сопровождается высоким риском интоксикации. Возможной причиной смерти знаменитости врач назвал отторжение органа.

«Из той информации, что есть сейчас, первое, что приходит в голову, — это отторжение органа. Отторжение органов — это частое явление. Не всем везет с приживанием трансплантированных органов», — заявил медик.

Звонков подчеркнул, что реакция каждого пациента на пересадку уникальна. Для предотвращения отторжения врачи назначают иммуносупрессивные препараты, однако эффективность такой терапии непредсказуема.