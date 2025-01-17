Врач Нефедов: Линча могла спасти трансплантация легкого

Эмфизема, которой страдал известный режиссер Дэвид Линч, занимает третье место среди причин смерти. Об этом рассказал онколог, торакальный хирург и кандидат медицинских наук Андрей Нефедов в беседе с Life .

По словам медика, одна из форм хронической обструктивной болезни легких с разрушением альвеол привела к тому, что легкие режиссера потеряли эластичность и растянулись, в результате чего ему стало трудно дышать. Основной причиной развития недуга является курение.

«Лучший способ предотвратить эмфизему — отказаться от курения как можно скорее. Если сделать самостоятельно это не получается, то стоит обратиться к психологу и наркологу», — заявил эксперт.

По его словам, в случае Линча ситуацию могла исправить трансплантация легкого, которую применяют даже в терминальной стадии. Если болезнь уже развилась, полностью вылечить ее нельзя, но можно остановить прогрессирование, отметил врач.