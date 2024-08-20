Врач Лазуренко: певица Ковальчук быстро похудела после родов благодаря суперактивному образу жизни
Певица Юлия Ковальчук во время беременности поправилась на 14 килограммов. Однако уже через семь месяцев после родов она порадовала поклонников стройной фигурой. В беседе с сайтом «Страсти» свое мнение по этому поводу высказала диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.
По ее словам, звезде удалось быстро похудеть благодаря суперактивному ритму жизни. Для организма певицы, отличающейся работоспособностью, такая интенсивная активность является делом привычки, пояснила медик.
Она обратила внимание на частые тренировки Ковальчук — еще один инструмент контроля веса. Говоря о рационе певицы, врач предположила, что он похож на средиземноморский тип питания.