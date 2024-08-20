Врач Лазуренко: певица Ковальчук быстро похудела после родов благодаря суперактивному образу жизни

Певица Юлия Ковальчук во время беременности поправилась на 14 килограммов. Однако уже через семь месяцев после родов она порадовала поклонников стройной фигурой. В беседе с сайтом «Страсти» свое мнение по этому поводу высказала диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.