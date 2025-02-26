Врач Кондрахин: синяк у Трампа мог появиться после медицинского вмешательства
Пользователей интернета удивило появление крупного синяка на руке президента США Дональда Трампа. Белый дом объяснил это многочисленными рукопожатиями, но кардиолог Андрей Кондрахин предложил альтернативное объяснение в беседе с Life.
По мнению врача, гематома могла образоваться в результате травмы, укуса животного или медицинского вмешательства. Последний вариант эксперт считает наиболее вероятным.
«Например, постановка капельницы, которая может привести к таким последствиям из-за нарушения техники введения лекарственного средства. Обычно используются вены на ладони, и в результате может возникнуть такая проблема», — пояснил медик.
Он также отметил, что некоторые лекарства, разжижающие кровь, могут повышать склонность к кровотечениям, из-за чего даже легкие удары вызывают подобные последствия.