Врач Иванов назвал опасной болезнь, которую выявили у режиссера Дэвида Линча

Ранее автор культовых фильмов «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» сообщил о неизлечимом заболевании — эмфиземе легких.

По словам медика, опасность этой болезни заключается в том, что вылечить ее полностью невозможно, а в зоне риска находятся курильщики и пожилые люди. Эмфизема опасна дыхательной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При запущенных случаях болезни легкие расширяются, а грудная клетка приобретает характерную бочкообразную форму, добавил Иванов.