Врач Иванов назвал опасной болезнь, которую выявили у режиссера Дэвида Линча

Эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с изданием Life описал болезнь, которая поразила режиссера Дэвида Линча.

Ранее автор культовых фильмов «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» сообщил о неизлечимом заболевании — эмфиземе легких.

По словам медика, опасность этой болезни заключается в том, что вылечить ее полностью невозможно, а в зоне риска находятся курильщики и пожилые люди. Эмфизема опасна дыхательной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При запущенных случаях болезни легкие расширяются, а грудная клетка приобретает характерную бочкообразную форму, добавил Иванов.

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