Внук Церетели: последние дни жизни скульптор провел в мастерской

Внук Зураба Церетели Василий поделился с сайтом телеканала « Звезда » деталями последних дней жизни знаменитого скульптора. Деятель искусства скончался в ночь на 22 апреля.

По словам его внука, все свободное время перед окончанием жизненного пути художник проводил за работой.

«В последние дни он находился в своей мастерской в Переделкино и рисовал. Он до последнего был в строю», — пояснил он.

Церетели — человек, у которого можно было учиться патриотизму, мужественности и настоящей гражданской позиции, заключил Василий.

Собеседник сайта также рассказал, что его дедушка скончался во сне. Причиной стала остановка сердца.