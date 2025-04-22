Внук Церетели: последние дни жизни скульптор провел в мастерской
Внук Зураба Церетели Василий поделился с сайтом телеканала «Звезда» деталями последних дней жизни знаменитого скульптора. Деятель искусства скончался в ночь на 22 апреля.
По словам его внука, все свободное время перед окончанием жизненного пути художник проводил за работой.
«В последние дни он находился в своей мастерской в Переделкино и рисовал. Он до последнего был в строю», — пояснил он.
Церетели — человек, у которого можно было учиться патриотизму, мужественности и настоящей гражданской позиции, заключил Василий.
Собеседник сайта также рассказал, что его дедушка скончался во сне. Причиной стала остановка сердца.