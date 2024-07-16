Владислав Сурков признался, что часто не дочитывает книги до конца

Общественный деятель, поэт, драматург Владислав Сурков признался, что сам редко читает книги. Об этом он рассказал в интервью «Снобу».

Более того, даже когда Сурков берется за какое-то произведение, то часто так и не доходит до конца. Поэт отметил, что из-за этой своей привычки очень уважает Кафку.

«Уважаю Кафку — все три его романа не окончены. Это успокаивает: зачем читателю дочитывать то, что писатель не дописал? Можно бросить в любой момент, не оскорбив автора», — отметил Сурков.

Он добавил, что находит подозрительными тех людей, кто очень много и без разбора читает. По мнению Суркова, в чтении тоже нужно соблюдать своего рода диету, избегая всего слишком острого и сладкого. В противном случае мысли человека начинают тяжелеть.

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