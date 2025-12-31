Виктория Боня опровергла роман с женатым блогером Сергеем Косенко

Виктория Боня опровергла связь с женатым блогером Сергеем Косенко, в которой ее заподозрили поклонники. Об этом телеведущая заявила на видео в соцсети.

По ее словам, с Сергеем уже много лет ее связывают исключительно дружеские отношения.

«Каждый раз, когда вокруг меня появляется мужчина, обязательно он мой партнер, любовник, шуры-муры. Нет, Сережа — мой друг. Я свободна, мое сердце свободно. И я в раю», — заявила Боня.

Косенко стал известен широкой публике после скандального ролика, где он бросил маленького ребенка в сугроб. Супруга блогера Александра Белякова накануне объявила, что решила развестись с ним.

Ранее стало известно, что Косенко заочно арестовали. Решение принял Басманный суд Москвы.