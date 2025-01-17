Виктор Драгунский отверг идею создания продолжения «Денискиных рассказов»

История о приключениях Дениса Кораблева впервые появилась в печати в 1959 году и стала важной частью советской детской литературы. Произведение неоднократно переиздавалось и экранизировалось. Драгунский отметил, что в настоящее время работает над продолжением своей автобиографической книги «Подлинная жизнь Дениса Кораблева».

«Я писал про собственную жизнь, жизнь своего отца, как я с ним общался, как были написаны „Денискины рассказы“, собственно. <…> Я ни в коем случае не буду писать продолжение „Денискиных рассказов“ своего отца», — заявил деятель культуры.

Он уточнил, что новое произведение будет предназначено не для детей, а для тех, кто родился в Советском Союзе.