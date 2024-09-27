«Верил, что выкарабкается. Сын Мадянова почтил память отца на похоронах

Прощание с актером Романом Мадяновым началось в Бронницах

В Московской области началась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым, который скончался на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Траурное мероприятие проводят в Бронницах, сообщили « Известия ».

Сын артиста Роман подчеркнул, что Мадянов не опускал рук в борьбе с тяжелой болезнью.

«Он всегда был оптимистичен, несмотря на ухудшение состояния, и верил, что сможет выкарабкаться», — сказал он.

Роман рассказал, что снялся с отцом в совместном проекте, название которого не уточнил. Для сына актера это была первая роль, а для Мадянова — последняя.

Проститься с Мадяновым-старшим пришли многие известные актеры, в том числе народные артисты Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков и Сергей Гармаш.

Мадянов боролся с раком легких и проходил курс химиотерапии. Врачи планировали провести консилиум для обсуждения нового плана его лечения, но актер скончался.