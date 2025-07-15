Ведущий Вяземский назвал фейковым ролик с оскорбительными шутками про Липецк

Телеведущий и преподаватель МГИМО Юрий Вяземский отреагировал на намерение липчан подать иск в суд с требованием запретить выпуск телевизионной игры «Умники и умницы», обвинив ведущего в оскорблении города в прямом эфире. Об этом сообщил « Ридус ».

Поводом для разбирательства стал видеоролик, размещенный в интернете. Там Вяземский обменивается шуточными оскорбительными репликами о Липецке в рамках телешоу тамбовского канала.

Беседуя с журналистами, артист решительно отверг критику в адрес города, отметив, что обнародованная запись недостоверна.

«Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать», — заявил Вяземский.

Он также сообщил о «нежнейшем отношении» к Липецкой области, которая раньше входила в состав Тамбовской губернии.