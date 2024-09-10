Сваха и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова дала интервью радиостанции « Говорит Москва ». В ходе беседы артистка заявила, что большинство представителей ее поколения не являются хорошими примерами для создания семьи.

По словам Сябитовой, в шоу-бизнесе также не поддерживаются образы женщины, матери и бабушки.

«Моему поколению повезло. У нас были потрясающие фильмы о самодостаточности, о достижении цели — „Свинарка и пастух“, „Девчата“», — высказалась сваха.

На взгляд ведущей, сейчас в мире другие герои, которые являются не лучшими примерами для образования крепкого союза. Кроме того, Сябитова указала на дефицит мер по популяризации семьи.