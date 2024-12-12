Дети певца Мурата Насырова унаследовали творческую жилку скоего отца. Об этом в беседе с News.ru рассказала вдова музканта Наталья Бойко.
Она поделилась тем, что оба ребенка так или иначе связаны с музыкой. В частности сын получил профильное образование по игре на саксофоне. Кроме того, он пишет электронную музыку, занимается аранжировками, а также вокальными и инструментальными проектами.
Дочь музыканта выбрала смежное направление. Она всерьез занимается танцами, но образование получила экономическое. Кроме того, девушка увлекается рисованием, как и ее отец, добавил сайт KP.RU.
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