Василий Ливанов снова попал в реанимацию

Звезду советских фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова снова госпитализировала, его положили в отделение реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

На этот раз актер попал в отделение хирургической реанимации московской больницы. По данным «112», у него желудочно-кишечное кровотечение.

Ранее артиста госпитализировали в реанимацию, во время операции он пережил остановку сердца. С 10 по 12 октября Ливанов находился в медикаментозной коме. После МРТ врачи также обнаружили у него злокачественную опухоль, но удалять ее не стали, чтобы не подвергать риску его жизнь. После этого артиста выписали из больницы, 15 октября он вернулся домой.