Василий Ливанов снова попал в реанимацию

Звезду советских фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова снова госпитализировала, его положили в отделение реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
На этот раз актер попал в отделение хирургической реанимации московской больницы. По данным «112», у него желудочно-кишечное кровотечение.
Ранее артиста госпитализировали в реанимацию, во время операции он пережил остановку сердца. С 10 по 12 октября Ливанов находился в медикаментозной коме. После МРТ врачи также обнаружили у него злокачественную опухоль, но удалять ее не стали, чтобы не подвергать риску его жизнь. После этого артиста выписали из больницы, 15 октября он вернулся домой.
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