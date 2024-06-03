Умерла сестра звезды «Не родись красивой» Ольги Ломоносовой

Звезда «Не родись красивой» Ломоносова сообщила о смерти сестры на Украине

Фото: РИА «Новости»

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова сообщила о смерти сестры. Актриса опубликовала в Instagram* серию архивных снимков в память о родственнице.

«Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю», — написала Ломоносова.

При этом артистка не уточнила, что произошло с сестрой. Только поблагодарила близких и друзей за поддержку.

Ее утрате посочувствовали и выразили соболезнования коллеги Анна Чиповская, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Денис Матросов и Анна Бегунова.

До этого Ломоносова рассказывала о кузине, которая живет на Украине. По ее словам, она бы хотела, но не может ее навестить в Киеве, так как ее туда просто не пустят. Актриса добавила, что родственники от нее не отвернулись. При этом с родней на Украине они никогда не поднимали острые темы.

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