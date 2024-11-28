Умер заслуженный художник России Виктор Пурихов

Стало известно о смерти заслуженного художника России, скульптора Виктора Пурихова. Он скончался в среду, 27 ноября, в Нижнем Новгороде, написало ИА «Время Н» .

Журналисты издания выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича.

В 1978 года Виктора Пурихова приняли в Союз художников СССР. Скульптор много работал в портретной, монументальной и декоративной пластике. В 2007 году он стал победителем конкурса на лучший проект памятника основателю Нижнего Новгорода святому князю Георгию Всеволодовичу.