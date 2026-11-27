В возрасте 95 лет ушел из жизни основатель Pizza Hut Дэн Карни. Об этом сообщила газета The New York Times .

Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

Дэниел Карни родился в 1931 году в Канзас-Ситив семье мясника. Его отец умер, когда Дэн был подростком, и парень стал управлять семейным бизнесом.

В 1958 году 26-летний Карни вместе с 19-летним братом Фрэнком заняли у матери 600 долларов и открыли свою первую пиццерию.

Печь досталась им бесплатно — ее нашли выброшенной за итальянским рестораном, скатерти и занавески сшила жена старшего из братьев, продукты поставляли из семейного магазинчика.

Через год Карни уже открыли пять ресторанов, затем начали активно продавать франшизы. В середине 1960-х годов в США было уже 145 точек Pizza Hut. К 1971 году открылись около 1000 ресторанов по всему миру. В 1977 году братья продали компанию PepsiCo за 300 миллионов долларов.