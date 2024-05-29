Умер актер фильма «Государственная граница. За порогом победы»

Советский и украинский актер Богдан Козак умер на 84-м году жизни

Актер театра и кино Богдан Козак умер на 84-м году жизни. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Сегодня на 84-м году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины», — объявил он.

Козицкий назвал Козака актером-аналитиком и мастером слова, отметил его высокую трудоспособность, склонность к самоиронии и острый ум. Чиновник выразил соболезнования в связи с его уходом.

Козак снялся в фильмах «Государственная граница. За порогом победы», «Старая крепость» и «До последней минуты». Являлся первым деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко и выступал на сцене Национального театра имени Марии Заньковецкой.

В Одессе скончался другой советский актер и режиссер, Николай Коваль. В разные годы он работал в Ярославском театре имени Волкова и Вологодском ТЮЗе.