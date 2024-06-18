Участница группы Reflex Нельсон призналась, что у нее музыкальная семья

Российская певица Ирина Нельсон, участница группы Reflex, которая существует уже 24 года, призналась, что у нее музыкальная семья. Об этом она рассказала сайту Леди Mail.ru.

По словам артистки, ее муж, Вячеслав Тюрин — полноценный музыкальный продюсер, который большую часть своего времени тратит на создание музыки. Он пишет ее не только для Нельсон, но и для других исполнителей.

Сын Антон также помогал певице в реализации некоторых идей. Так, он придумывал и записывал инструментальные партии для группы Reflex.

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