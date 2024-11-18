Тутта Ларсен рассказала, что ее дочь не хочет быть журналистом и идти по ее стопам

Журналист и телеведущая Тутта Ларсен в беседе с изданием «Страсти» рассказала о планах ее дочери на будущее. Как заметила знаменитость, ее дочь имеет склонность к писательству, однако быть журналистом она не хочет.

Девятиклассница проявляет интерес к написанию сценариев, а вот профессии телеведущего или корреспондента ей не близки.

«Марфа не собирается идти по моим стопам, она не хочет быть ни телеведущей, ни журналистом», — сказала собеседница издания.

Ларсен также призналась, что ее дочь ведет себя идеально, и ей не приходится на себе испытывать ее переходный возраст. Совсем другое дело — старший сын, который время от времени доставляет проблемы.