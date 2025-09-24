Телеведущая Стубайло призналась, что бокс и пилатес помогают ей оставаться в тонусе

Телеведущая популярных шоу на канале ТНТ Анжелика Стубайло дала интервью Леди Mail . В ходе беседы она поделилась секретами красоты.

Артистка назвала спорт неотъемлемой частью жизни, которая позволяет ей всегда оставаться в тонусе.

«Люблю бокс, пилатес, собираюсь заняться большим теннисом», — рассказала звезда.

Она также призналась, что никогда не сидела на диетах. Как пояснила Стубайло, она позволяет себе любые продукты, но в ограниченном количестве. По словам ведущей, разгрузочные дни происходят естественным путем, благодаря напряженному рабочему графику — в некоторые дни удается перекусить лишь единожды в сутки.