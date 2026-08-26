Телеведущая Ида Галич рассказала о непростых съемках в сериале «Чудо»

Кастинг на роль героини по имени Мия актриса проходила, находясь на шестом месяце беременности, что стало для нее самой большой неожиданностью. По словам Иды, играть большую любовь, будучи в положении — это интересная ситуация, но они справились с партнером по площадке Денисом Шведовым. Галич призналась, что тот факт, что она носила ребенка во время подготовки к проекту под названием «Чудо», внес свою лепту в образ: ее героиня обращена внутрь себя, что помогло актрисе лучше понять персонажа. Она подчеркнула, что не считает Мию антагонистом, так как этот персонаж должен научить зрителя тому, что мир не делится на черное и белое, напомнив о существовании полутонов.

Сама работа над проектом далась звезде непросто. Из-за плотного графика и совмещения материнства спала она всего по три часа в сутки. Кроме того, Галич впервые пришлось сниматься в откровенных сценах — ей предстояло целоваться в кадре, а также учить огромные объемы текста в условиях хронического недосыпа.