Театр имени Маяковского потребовал выселить актера Макогона из служебной квартиры

Московский театр имени Маяковского подал в суд на актера Александра Макогона

Фото: РИА «Новости»

Московский академический театр имени Владимира Маяковского подал иск в Замоскворецкий районный суд на актера Александра Макогона с требованием освободить служебное жилье. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, представители театра хотят признать артиста и его семью утратившими право пользоваться служебной квартирой и снять их с регистрации.

Актер уточнил журналистам, что не служит давно в театре, а по какой причине подали иск только сейчас — не знает.

Ранее сбежавшую из России актрису Ингеборгу Дапкунайте суд обязал выписаться из московской квартиры. Она продала жилье, взяла деньги у нового владельца и перебралась в Лондон.

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