Стоянов рассказал о разнице в возможностях для актеров в Москве и Петербурге

Известный актер Юрий Стоянов поделился с радио Sputnik наблюдениями о том, что петербургским артистам труднее найти работу в кино по сравнению с их московскими коллегами.

Он отметил, что «настоящее большое кино» пришло в его жизнь только после переезда в столицу. Многие талантливые актеры из Петербурга часто не получают приглашений даже на кастинги.

«В киноиндустрии Питер, мягко говоря, не востребован. К вопросу о городе и его атмосфере, влияет ли он — да нет. Скорее влияет отсутствие больших продакшенов», — сказал артист в эфире.