Ставший легендой при жизни британский бас-гитарист Дэнни Томпсон умер в 86 лет

Получивший всемирную известность как виртуозный бас-гитарист основатель британской фолк-рок-группы Pentangle Дэнни Томпсон умер в возрасте 86 лет. Об этом со ссылкой на его продюсеров сообщила газета The Independent .

Коллеги артиста заявили, что басист ушел из жизни в своем доме в Рикмансворте в минувший вторник, 23 сентября.

«Дэнни был силой природы. Музыкант, который обогатил жизнь каждого человека, которого он встретил. Нам будет его очень не хватать», — указали в материале.

Уроженец графства Девон Томпсон впервые выступил на публике в 16 лет в одном из музыкальных клубов в Сохо. После службы в армии вошел в дуэт с Роем Орбисоном, который сотрудничал с The Beatles во время их первых выступлений.

В 1967 году Томпсон вместе с группой музыкантов основал фолк-рок-группу Pentangle, чей альбом Basket Of Light вошел в первую пятерку британских чартов.

После ухода из коллектива выступал сольно, а также сотрудничал с джазовыми музыкантами Табби Хейсом и Стэном Трейси, принимал участие в концертах и записях Джун Тейбор, Ника Дрейка и группы The Blind Boys of Alabama.