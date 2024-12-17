Стас Пьеха рассказал о планах своего сына сделать карьеру на телевидении

Российский певец Стас Пьеха поделился информацией о том, кем хочет стать его сын Петр. Об этом он сообщил в интервью сайту Teleprogramma.org .

По словам исполнителя, его наследник мечтает о карьере на телевидении.

«У него много разных метаний. Кем он только не хотел быть. Сейчас он хочет телевизионную карьеру. А почему нет?» — процитировал сайт kp.ru певца.

Пьеха также добавил, что мальчик, вероятно, уже не верит в Деда Мороза. Что касается новогодних подарков, то артист выбирает их в соответствии с пожеланиями сына.