Стас Пьеха рассказал о планах своего сына сделать карьеру на телевидении
Российский певец Стас Пьеха поделился информацией о том, кем хочет стать его сын Петр. Об этом он сообщил в интервью сайту Teleprogramma.org.
По словам исполнителя, его наследник мечтает о карьере на телевидении.
«У него много разных метаний. Кем он только не хотел быть. Сейчас он хочет телевизионную карьеру. А почему нет?» — процитировал сайт kp.ru певца.
Пьеха также добавил, что мальчик, вероятно, уже не верит в Деда Мороза. Что касается новогодних подарков, то артист выбирает их в соответствии с пожеланиями сына.
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