Стас Михайлов вспомнил, как мечтал получить на Новый год конфеты «Гулливер»

Артист признался, что в юные годы просил у Деда Мороза игрушки и другие подарки. Он отметил, что в то время многие вещи были недоступны, в отличие от сегодняшнего дня. Михайлов с ностальгией вспомнил, как мечтал о конфетах «Гулливер» и красной икре, казалось, что он никогда не сможет ими наесться, написал MK.RU.

Певец также поделился, что хочет передать своим детям ощущение праздника, которое ассоциируется у него с подарками, конфетами и мандаринами. Он подчеркнул, что в их семье стало традицией приглашать Деда Мороза, чтобы создать атмосферу волшебства и радости.