Стало известно, на каких необычных условиях Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в Москве

Популярный американский киноактер Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в российской столице. Telegram-канал Baza выяснил и сумму, которую шоумен просит за такую услугу.

В общей сложности приглашение Сигала обойдется заказчику в 200 тысяч евро. Сюда входит не только само выступление, но и трансфер. Также актер согласен произнести две поздравительные речи и сделать пять фотографий.

В райдере Стивена Сигала есть пункты о личной охране, трансфере по городу, проживании и питании. Упомянуты и необычные требования — американский артист настаивает на том, чтобы о его визите никто не знал. Любые упоминания в прессе о таком корпоративе райдер запрещает.

За 200 тысяч евро Стивен Сигал будет выступать менее часа. Перенести мероприятие можно, согласно райдеру, только из-за болезни артиста.

В марте 2024 года Стивен Сигал заявил, что считает себя русофилом на миллион процентов.