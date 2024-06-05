Солистка «Стрелок» Гера призналась, что вся ее жизнь сосредоточена на творчестве
Солистка группы «Стрелки» Светлана Гера объяснила причину затишья в личной жизни. В беседе с Леди Mail.ru звезда призналась, что все ее силы сосредоточены на творчестве.
При этом певица выразила надежду на встречу с человеком, который действительно заинтересует ее. По словам исполнительницы, такой мужчина должен говорить с ней на одном языке и проявлять уважение.
Гера также рассказала, что пока не задумывалась о материнстве. Сейчас большую часть времени знаменитости занимают работа и спорт.
«Много крови». Устроившего резню в автобусе уфимца пытались поймать другие пассажиры
«Вопрос патриотизма». Конькобежка Журова отказалась поехать на Олимпиаду в Париже
Следственный эксперимент провели по делу о массовом убийстве в Абрикосовке
Строительная готовность моста на трассе ЮЛА в Люберцах достигла 65%
Крыша ТЦ загорелась на юго-востоке Москвы
Вентиляции отремонтировали в тысяче квартир Подмосковья с начала года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте