Солистка «Стрелок» Гера призналась, что вся ее жизнь сосредоточена на творчестве

Солистка группы «Стрелки» Светлана Гера объяснила причину затишья в личной жизни. В беседе с Леди Mail.ru звезда призналась, что все ее силы сосредоточены на творчестве.

При этом певица выразила надежду на встречу с человеком, который действительно заинтересует ее. По словам исполнительницы, такой мужчина должен говорить с ней на одном языке и проявлять уважение.

Гера также рассказала, что пока не задумывалась о материнстве. Сейчас большую часть времени знаменитости занимают работа и спорт.

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