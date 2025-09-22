Солистка Reflex Нельсон заявила, что предпочла уколам красоты йогу и вегетарианство

Вокалистка группы Reflex Ирина Нельсон дала интервью Леди Mail . В ходе беседы она рассказала о своем отношении к пластической хирургии и уколам красоты

Артистка призналась, что однажды действительно попробовала инъекции и процедуры с применением ботокса, однако разочаровалась из-за дискомфорта и кратковременного результата.

«И я поняла, что не надо надеяться на это. Благодаря двум инструментам — йоге и вегетарианству — организм очищается, быстрее восстанавливается, требует меньше ухода», — отметила звезда.

Отдельно она выделила японскую технику массажа лица Асахи, выполняемого руками, аккумулирующими мощную исцеляющую энергию. Нельсон посоветовала научиться использовать внутренний потенциал тела. По ее словам, здоровое питание и активный образ жизни позволяют гораздо эффективнее сохранять молодость и красоту.