Солистка «Мураками» Вагапова: песня и поездка на лимузине были самыми необычными подарками на 8 Марта

Солистка музыкальной группы «Мураками» Диляра Вагапова в разговоре с ИА НСН поделилась своими впечатлениями о самых необычных подарках на 8 Марта, которые ей приходилось получать.

Певица вспомнила, как во времена участия в КВН «Четыре татарина» мальчики отправили их команду кататься на лимузине. Им завязали глаза и подарили каждой по цветочку. Кроме того, им вручили трусы с надписью «Четыре татарина». Вагапова отметила, что тогда они прекрасно провели время, а мальчики смотрели футбол без них.

Однажды клавишник Антон Кудряшов впервые исполнил песню «Супермен», посвященную ей. Через год эта композиция вошла в репертуар группы «Мураками». В этом году коллектив традиционно отметит Международный женский день праздничным концертом.

Вагапова подчеркнула, что ей очень нравится получать сюрпризы вместо заранее подготовленных списков желаний. По ее мнению, это дает возможность понять, насколько хорошо человек тебя знает.