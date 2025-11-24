Солистка группы «Вирус» Лаки рассказала, что поддерживает внешний вид с помощью массажа и питания

Участники коллектива «Вирус» Ольга Лаки и Юрий Ступник дали интервью Леди Mail . В беседе певица раскрыла секрет сохранения привлекательного внешнего вида.

Звезда призналась, что никогда не обращалась к инъекциям красоты, так как боится уколов.

«Единственные манипуляции, которые делаю с лицом, — массаж. А спорта мне и на концертах хватает: с танцами на сцене никакое кардио не сравнится», — отметила знаменитость.

По словам Лаки, она также старается придерживаться правильного питания. Речь идет об отказе от сахара и поддержании водного баланса. Кроме того, исполнительница ведет активный образ жизни.