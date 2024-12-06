Сюткин посоветовал молодым исполнителям для будущего успеха получать удовольствие от любимого дела
Певец Валерий Сюткин в беседе с изданием Teleprogramma посоветовал молодым артистам для будущего успеха начать получать удовольствие от выбранного дела.
Артист отметил, что еще больший успех придет лишь в том случае, если закреплять уже имеющийся.
«А если получите характер, то точно сформируете судьбу. Поэтому работаем, ребята. Никаких головокружений от успехов!» — процитировал сайт kp.ru исполнителя.
Тем, у кого подвижки в творчестве будут совсем медленными, Сюткин посоветовал не расстраиваться и попробовать заняться чем-то другим.
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