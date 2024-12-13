Шеф-повар Ивлев заявил, что никогда не будет участвовать в совместных с женой проектах
Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев никогда не будет работать вместе с 32-летней супругой Валерией. Об этом он заявил в интервью сайту «Страсти».
Телеведущий отметил, что всегда был противником совместных с женой проектов. Исключения составляют лишь рекламы или какие-либо короткие съемки.
«Лера об этом знает, и Лера этого не просит, и я этого не хочу. Каждый должен заниматься своим делом», — приводит слова Ивлева kp.ru.
Он похвалил работу супругу в качестве ведущей на телеканале «Пятница», а также назвал ее божественной женой и замечательной мамой.
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