Шеф-повар Ивлев: для гармонии в семье необходимы романтические путешествия

Известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал Lady Mail , что, несмотря на плотный график, старается находить время для семьи.

В недавнем интервью он подчеркнул, что всегда готов идти на компромисс ради супруги, хотя и не считает себя подкаблучником. По словам Константина, семья — это святое.

Ивлев также отметил важность времени, проведенного с семьей. Недавно он вместе с женой вернулся из романтического путешествия. Шеф-повар убежден, что такие поездки необходимы, чтобы помнить о своих ценностях и целях в жизни.