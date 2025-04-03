Шеф-повар Ивлев: для гармонии в семье необходимы романтические путешествия

Известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал Lady Mail, что, несмотря на плотный график, старается находить время для семьи.
В недавнем интервью он подчеркнул, что всегда готов идти на компромисс ради супруги, хотя и не считает себя подкаблучником. По словам Константина, семья — это святое.
Ивлев также отметил важность времени, проведенного с семьей. Недавно он вместе с женой вернулся из романтического путешествия. Шеф-повар убежден, что такие поездки необходимы, чтобы помнить о своих ценностях и целях в жизни.
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