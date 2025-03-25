Сергей Бурунов признался, что раньше страдал алкоголизмом

Актер Сергей Бурунов признался, что раньше много пил. Об этом он рассказал в интернет-шоу Dreamcast .

Артист заявил о «теплых, нежных, дружественных, душевных отношениях» с алкоголем. О проблеме он начал задумываться, когда понял, что спиртное им командует. Бурунов объяснил, что очень свободолюбив и не терпит подобного.

«Много талантливых людей я похоронил из-за этой заразы. Очень много талантливых людей в нашей стране сгубила водка», — заявил актер.

По его словам, единственная мотивация спастись от алкоголизма — выбор между жизнью и смертью. Он добавил, что вообще не пьет уже шесть лет. Также Бурунов рассказал, что из-за отказа от спиртного потерял многих приятелей.

Накануне актер Михаил Ефремов на заседании по УДО пообещал больше не пить и не садиться за руль. Он заявил, что к тюремному сроку его привело в том числе пьянство.