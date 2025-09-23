Сергей Безруков указал на роль судьбы в карьере артиста

В российский кинопрокат 25 сентября выйдет приключенческий драматический фильм «Август», главную роль в котором исполнил заслуженный артист России Сергей Безруков. В интервью сайту KP.RU он рассказал, верит ли в судьбу.

Актер вспомнил случай, как попал в проект сериала «Годунов», хотя изначально даже не числился в претендентах. По словам артиста, судьбоносную роль сыграл Станислав Говорухин, который увидел его пробы и настоял на утверждении.

«Актеру всегда надо быть крайне неуспокоенным, но, во-первых, с возрастом все-таки начинаешь на все смотреть немножко со стороны. А во-вторых, сейчас уже понимаешь, что просто существует судьба», — отметил Безруков.

Будущим актерам артист посоветовал постоянно развиваться, но быть готовыми к поворотам судьбы.