Сергей Безруков признался, что не жалеет о несыгранных ролях

Известный артист Сергей Безруков сообщил в интервью сайту KP.RU , что никогда не имел разногласий с режиссерами, с которыми сотрудничал.

Актер подчеркнул свою способность сохранять спокойствие во время съемок, даже при возникновении непредвиденных ситуаций.

«При этом у меня никогда в жизни не было конфликтов с режиссерами — я бы сказал, что я вообще актер довольно бесконфликтный. Вот разве что не снялся в „Викинге“… Но даже тогда все прошло очень мирно», — отметил Безруков.

Он пояснил, что не раз пробовался на роль дружинника князя Ярополка в фильме, однако создатели картины предпочли другого исполнителя. Комментируя ситуацию, артист признался, что не жалеет о несыгранных ролях, ведь это «вопрос судьбы».