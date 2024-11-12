Сатирик Альтов призвал шутить осторожнее, чтобы не задеть чувства людей

Писатель-сатирик Семен Альтов в беседе с ИА НСН призвал юмористов шутить осторожнее, чтобы не задевать чувства людей.

Собеседник сравнил юмор с музыкой и добавил, что у всех свои предпочтения на шутки.

«Это как в музыке — кто-то предпочитает Чайковского, кто-то — Шнитке, а кто-то — группу „Любэ“. У всех свои представления о том, какой должна быть музыка», — добавил он.

В заключение Альтов посоветовал россиянам искать вокруг себя не врагов, которые как-то некорректно шутят, а друзей.