Сайт телеканала «Звезда»: речная прогулка Канье Уэста длилась шесть часов

Во время своего пребывания в столице России известный американский рэпер Канье Уэст провел шесть часов, путешествуя на судне по Москве-реке. Об этом работница речпорта рассказала сайту телеканала «Звезда».

На борту вместе с певцом присутствовали двадцать человек. Продолжительность плавания составила почти шесть часов — с 17:15 до 23:10.

«Никаких претензий не было — если бы возникли какие-либо нарекания со стороны охраны или других лиц, мы бы зафиксировали это в отчете. Все прошло гладко», — рассказала сотрудница речпорта.

Она добавила, что с артистом заранее обсудили маршрут, подали заявку и неоднократно уведомили сотрудников о предстоящей прогулке.

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