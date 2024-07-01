Сайт телеканала «Звезда»: речная прогулка Канье Уэста длилась шесть часов

Во время своего пребывания в столице России известный американский рэпер Канье Уэст провел шесть часов, путешествуя на судне по Москве-реке. Об этом работница речпорта рассказала сайту телеканала «Звезда» .

На борту вместе с певцом присутствовали двадцать человек. Продолжительность плавания составила почти шесть часов — с 17:15 до 23:10.

«Никаких претензий не было — если бы возникли какие-либо нарекания со стороны охраны или других лиц, мы бы зафиксировали это в отчете. Все прошло гладко», — рассказала сотрудница речпорта.

Она добавила, что с артистом заранее обсудили маршрут, подали заявку и неоднократно уведомили сотрудников о предстоящей прогулке.