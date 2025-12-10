RT: с 21-летнего жителя Тольятти взыскали 13,5 млн рублей по делу Долиной

RT поделился информацией о фигурантах дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Владельцев счетов, которыми аферисты завладели ради вывода средств, обязали выплатить огромные суммы.

Так, таксист Александр Келдыбаев скончался еще 2 августа 2024 года, лишь спустя год его отец узнал из новостей, что сын находился под подозрением в получении 15 миллионов рублей от Долиной.

Еще один участник разбирательства, оренбуржец Василий Кондукторов, обнаружил на портале «Госуслуги», что признан судом должником и обязан вернуть звезде сумму "неосновательного обогащения" в размере 4,5 миллиона рублей.

Самую крупную компенсацию — 13,5 млн рублей — должен выплатить 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.