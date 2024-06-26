Роза Сябитова: увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака

Главная сваха России Роза Сябитова в разговоре с ИА НСН прокомментировала инициативу увеличить госпошлину за расторжение брака.

По ее словам, это полезная инициатива, так как она позволит сократить число спонтанных расставаний. Телеведущая считает, что большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам.

«Я на стороне повышения цены. <…> Возможно, наказание деньгами сдержит их желание развестись, сократит число спонтанных разводов. А там посмотрим, сработает или нет», — сообщила Сябитова.

Ранее с предложением увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз выступили в Минфине.