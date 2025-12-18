Роза Сябитова призналась, что ее разочаровали подаренные на Новый год валенки

В праздничные дни знаменитости нередко получают подарки, которые их удивляют. Например, по признанию главной свахи страны и телеведущей Розы Сябитовой, она получила на январские праздники валенки. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: „Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?“» — поделилась Сябитова.

Телеведущая отметила, что теперь она предпочитает отказываться от подарков, которые ей не нравятся или вызывают сомнения.