Роза Сябитова посоветовала незамужним девушкам читать сказки

Российская сваха, соведущая телепередачи «Давай поженимся» на Первом канале посоветовала всем незамужним девушкам почитать сказки. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«По-хорошему, девушки, вместо того, чтобы накачивать губы, книжки бы лучше читали, сказки, например», — сказала она.

По мнению Сябитовой, в популярных сказках есть подробная инструкция по поиску идеального жениха. Так, в сказке «Красавица и чудовище» рассказывается про тот самый внутренний мир, о котором сейчас так много говорят.