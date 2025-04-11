Роза Сябитова: партнер с судимостью может оказаться искусным манипулятором

Известная сваха России Роза Сябитова высказалась об отношениях с мужчинами, имеющими судимость. Такой выбор обычно указывает на заниженную самооценку и тяжелую судьбу женщины, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

«Недолюбленные мужчины, которые сидят за решеткой, в принципе неплохие психологи. Особенно если они сидят за мошенничество», — заявила Сябитова.

По ее словам, такие партнеры умеют красиво говорить, однако на деле они могут оказаться искусными манипуляторами. Сваха предупредила о возможных печальных последствиях подобных отношений. Она отметила, что семейная жизнь не всегда безоблачна и может быть похожа на американские горки. Важно иметь рядом правильного человека, на которого можно положиться в трудную минуту.