Российский рэпер Гарри Топор перенес операцию по удалению опухоли мозга

Российский рэпер и участник Versus Battle Гарри Топор сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Об этом он рассказал в своем блоге в соцсетях.

Музыкант появился перед подписчиками с перевязанной головой и объяснил, что 13 сентября у него обнаружили опухоль, когда он готовился к гастролям. По словам артиста, новообразование перекрывало отток жидкости, и врачи предупредили, что без операции есть риск летального исхода в течение нескольких недель.

По словам Гарри Топора, операция прошла успешно, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Рэпер уже восстанавливается и продолжает готовиться к концертному туру.

«Смотрю на календарь — тур через восемь дней», — заключил музыкант.

